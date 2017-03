BerlinDie deutschen Klimaschutzziele bis 2050 müssen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der nächsten Legislaturperiode konkretisiert werden. Es sei richtig gewesen, zunächst festzulegen, dass man bis 2050 die Treibhausemissionen gegenüber 1990 um 80 bis 95 Prozent reduzieren wolle, sagte Merkel am Dienstag beim Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) in Berlin. „Aber zwischen 80 und 95 Prozent ist natürlich ein großer Unterschied“, sagte sie. Alle bräuchten aber Planungssicherheit, um sich für die kommenden 30 Jahre auszurichten. „Das muss Anfang der nächsten Legislaturperiode entschieden werden.“

Merkel kritisierte, der Netzausbau in Deutschland hinke immer noch dem Ausbau erneuerbarer Energien hinterher. Das liege nicht nur an der Politik, sondern auch an langwierigen Gerichtsverfahren beim Ausbau der Nord-Südtrassen. Aber für den Ausbau gerade der Windenergie auf See seien die Übertragungsleitungen notwendig. Zugleich warb sie um Verständnis für den nur schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung der Kohle. Auch die Braunkohleregionen in der Lausitz und Nordrhein-Westfalen bräuchten Planungssicherheit.