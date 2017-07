Die über 1,3 Millionen Selbstständigen in Deutschland, deren Familien und etwa 3,4 Millionen Mitarbeiter sollen „wieder die politische Wertschätzung erfahren, die sie verdienen“, heißt es in einem Positionspapier der Liberalen, das der WirtschaftsWoche vorliegt.

In dem Sieben-Punkte-Plan wehren sich die Liberalen gegen einen Vorstoß aus Brüssel, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure auszuhebeln. Die EU-Kommission verlangt, dass künftig freie Preisbildungen möglich sein sollen.

Geht es nach der FDP bleibt alles beim Alten. „Die Freien Berufe hatten vier Jahre lang keine politische Heimat in Berlin. Ob Anwälte, Architekten, Apotheker, Ärzte oder auch die Kreativwirtschaft – die FDP möchte sich gerade für die Belange der Selbständigen einsetzen“, sagt Theurer. Die Partei sperrt sich zudem gegen Pläne der SPD, mehr Selbstständige in die gesetzliche Rentenkasse zu ziehen. Die Liberalen sehen darin einen Angriff auf die berufsständischen Versorgungswerke. „Wir werden jeden Griff in die Kassen der Versorgungswerke oder gar ihre Auflösung politisch bekämpfen“, heißt es in dem Papier.