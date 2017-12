BrokdorfDas Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein muss spätestens Ende 2021 vom Netz. Im Anschluss will der Betreiber PreussenElektra den Meiler zurückbauen. Am Freitag stellte das Energieversorgungsunternehmen den notwendigen Antrag an die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein. „Das ist der nächste große Schritt auf dem Weg zum tatsächlichen Ende der Atomenergie in Schleswig-Holstein“, sagte Landesenergieminister Robert Habeck (Grüne).

Nach dem Atomgesetz darf der Meiler an der Unterelbe längstens bis Ende 2021 am Netz bleiben. Möglicherweise ist auch schon früher Schluss, wenn eine festgelegte Reststrommenge eher aufgebraucht sein sollte. „Mit der Antragstellung und der Information der Bürger sind die ersten Schritte in Richtung Stilllegung getan“, sagte Kraftwerksleiter Uwe Jorden. Der Betreiber begründete den Zeitpunkt des Antrags mit dem zu erwartenden mehrjährigen Genehmigungsverfahren. Das Kernkraftwerk hat eine elektrische Bruttoleistung von 1480 Megawatt und beschäftigt rund 500 Personen.