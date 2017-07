HamburgIn Deutschland warten nach Berechnungen der Kreditauskunftei Crifbürgel derzeit über 676.000 Menschen auf eine Schuldenbefreiung. Nach dem Ende der sogenannten Wohlverhaltensphase könnten die betroffenen Schuldner im Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens auf einen Erlass ihrer Schulden hoffen, teilte Crifbürgel am Freitag in Hamburg mit.

In der sogenannten Wohlverhaltensphase müssen die Schuldner bei einer Privatinsolvenz bestimmte Pflichten erfüllen, um am Ende von den verbleibenden Schulden befreit zu werden. In der Regel müssen die Betroffenen ihr Einkommen oberhalb der Pfändungsgrenze abgeben. Bei einer Dauer von üblicherweise sechs Jahren kann ein 2011 eröffnetes Insolvenzverfahren frühestens 2017 abgeschlossen werden. Eine Verkürzung des Verfahrens ist jedoch in bestimmten Fällen möglich. Die Restschuldbefreiung kann bei einer Verletzung der Pflichten des Schuldners aber auch versagt werden.