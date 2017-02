BerlinAusländische Diplomaten haben im vergangenen Jahr in Deutschland 22.816 Verkehrsdelikte begangen. Dies geht aus Zahlen der Berliner Senatsverwaltung für Inneres hervor, die Handelsblatt Online vorliegen. Die häufigsten Verstöße sind Parkverstöße, gefolgt von Geschwindigkeitsverstößen.

Die Berliner Polizei hatte in der Vergangenheit immer wieder an Diplomaten appelliert, sich an die Verkehrsordnungen zu halten. Dennoch liegen die Verkehrsverstöße seit vielen Jahren konstant bei über 20.000. Für das Jahr 2014, als es 23.403 Delikte gab, hatte die Berliner Senatsverwaltung einmal berechnet, wie viel Geldbußen die Diplomaten eigentlich zahlen müssten und kam auf einen Betrag von 403.275 Euro.