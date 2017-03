RomMigranten, die in Europa keine Chance auf Asyl haben, müssen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zufolge schon früh auf ihrem Weg nach Europa aufgehalten werden. Die europäischen und nordafrikanischen Staaten müssten gemeinsam versuchen, die Menschen aus Afrika daran zu hindern, „sich durch Libyen auf den Weg zu machen“, sagte de Maizière am Montag in Rom, wo die Ressortchefs aus Italien, Frankreich, Österreich, Malta, Slowenien und der Schweiz zusammenkamen.

„Wir müssen den Grenzschutz verstärken, den Küstenschutz auch Libyens“, sagte de Maizière, „und wir müssen entschlossen diejenigen zurückführen aus Europa, die dann doch angekommen sind.“ Am Vormittag sollten auch Minister aus Algerien, Tunesien und Libyen zu den Beratungen hinzustoßen.