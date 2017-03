Berlin SPD -Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz attestiert sich selbst „unfeine Nahkampftechnik“ – nicht in der Politik, sondern in seiner Zeit als aktiver Fußballer. „Ein Rüpel war ich nicht. Aber ich war ein harter Abwehrspieler“, sagte er dem Sportmagazin „11 Freunde“ in einem gemeinsamen Interview mit dem Fußballweltmeister von 1954, Horst Eckel. „Prächtige Ballführung kann man bei mir getrost streichen“, räumte Schulz ein.

Das Wichtigste, was er aus dem Fußball für die Politik gelernt hat? „Klingt banal, ist aber so: Teamgeist.“ Und: „Selbst wenn man im Wahlkampf 0:2 hinten liegt, ist noch nichts verloren.“ Am Sonntag, bei der Landtagswahl im Saarland, hofft Schulz angesichts des Höhenflugs in den Umfragen allerdings wohl eher auf das 1:0.