BerlinBundesinnenminister Thomas de Maiziere wirbt für ein Ein- und Ausreiseregister für Menschen, die nach Europa kommen. Europa müsse wissen, wer einreise und hier unterwegs sei, sagte de Maiziere am Dienstag zur Eröffnung des Europäischen Polizeikongresses in Berlin. Ein Ein- und Ausreiseregister solle in diesem Jahr zwischen den EU-Staaten rechtlich abgesichert und bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden.

Ein solches System bedeute einen "ungeheuren Sicherheitsgewinn" und wäre durch keine nationalstaatliche Maßnahmen besser umzusetzen, unterstrich de Maiziere.