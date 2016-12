BerlinDie CSU fordert einen massiven Ausbau der Sicherheitsgesetze in Deutschland. Auch etliche SPD-Politiker zeigen sich nach dem Anschlag in Berlin bereit, die Videoüberwachung auszuweiten und sogenannte Gefährder in Abschiebehaft zu nehmen. Die deutsche Polizeigewerkschaft wirft dem rot-rot-grünen Senat der Stadt dagegen einen „absurden“ Widerstand gegen die Ausweitung der Videoüberwachung in Deutschland vor. Auslöser ist der Anschlag in Berlin durch einen mutmaßlichen Anhänger der Extremistenmiliz IS am 19. Dezember.

Die CSU fordert in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden siebenseitigen Papier zur Inneren Sicherheit, die Rechte von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden deutlich auszuweiten. „Die Gewährleistung von Sicherheit und Freiheit ist die vordringlichste Aufgabe eines funktionsfähigen Rechtsstaates“, heißt es zur Begründung in dem Papier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Kloster Seeon vom 4. bis 6. Januar. Zunächst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über das Papier berichtet.