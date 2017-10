Die FDP geht mit einem festen Team von vier Leuten in die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen. "Die Gespräche wird ein vierköpfiges Kernteam führen, das je nach Konstellation flexibel um fachliche Experten der Freien Demokraten ergänzt wird", teilte Generalsekretärin Nicola Beer am Donnerstag in Berlin mit.

Die FDP gehe "kompakt und thematisch orientiert" in die Sondierungen, sagte Beer. Inhaltliche Grundlage seien die zehn Trendwenden, die die FDP erreichen wolle. Die Partei hatte etwa gefordert, Deutschland im Bildungssektor an die Weltspitze zurückzuführen. Zudem verlangt sie einen massiven Ausbau der Breitbandnetze und fordert mehr Ordnung und Steuerung in der Einwanderungspolitik sowie Entlastungen für die Mitte der Gesellschaft.

Die FDP hatte am Mittwoch Kritik an der Größe der Verhandlungskommissionen von Union und Grüne geäußert. CDU und CSU wollen 28 Politiker entsenden, die Grünen 14. Es sei "nicht vertrauensbildend", wenn man zu den Verhandlungen in Kompaniestärke antrete, hatte Kubicki kritisiert.