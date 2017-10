DüsseldorfSPD-Parteichef Martin Schulz will den niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil als seinen neuen Generalsekretär vorschlagen. Dies erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag aus Parteikreisen. Schulz will Klingbeil schon kommende Woche dem Parteipräsidium vorschlagen. Beim SPD-Parteitag im Dezember soll der 39-Jährige gewählt werden. Klingbeil soll damit auf Hubertus Heil folgen, der seinen Abschied von dem Posten angekündigt hat.

Der Digitalexperte Klingbeil gilt innerhalb der SPD als Nachwuchshoffnung. Bei der Bundestagswahl hatte er seinen Wahlkreis in Nord-Niedersachsen gegen den Bundestrend von der CDU zurückgewinnen können. Zuvor war er bereits als Kandidat für den Posten des Fraktionsgeschäftsführers gehandelt worden. Klingbeil sitzt seit 2009 im Bundestag und ist Digital- und Verteidigungsexperte der Fraktion.