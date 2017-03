BerlinDie SPD schiebt sich in der Wählergunst an die Unionsparteien heran. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Magazins „Stern“ und des Senders RTL kommen die Sozialdemokraten auf 32 Prozent (plus ein Prozentpunkt) und liegen knapp hinter CDU und CSU, auf die wie in der Vorwoche 33 Prozent entfallen. Die Grünen bleiben bei acht Prozent, die Linke bei sieben Prozent. Einen Punkt büßt die AfD ein, die nun auf acht Prozent kommt. Auch die FDP verliert leicht auf sechs Prozent.

Bei einem Anteil von sechs Prozent für sonstige kleine Parteien, die nicht im Bundestag vertreten wären, könnten bereits etwas über 47 Prozent für eine regierungsfähige Mehrheit ausreichen, sagte der Chef des Umfrageinstituts Forsa, Manfred Güllner. „Weil SPD, Linkspartei und Grüne zusammen auf diese 47 Prozent kommen, hätte Rot-Rot-Grün, wenn schon jetzt gewählt würde, durchaus die Chance, mit knapper Mehrheit die Regierungskoalition zu stellen.“