Drei Wochen nach ihrer Schlappe bei der Bundestagswahl geht die SPD in Niedersachsen als Sieger vom Feld. Die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Stephan Weil wurden bei der Landtagswahl am Sonntag erstmals seit 19 Jahren wieder stärkste Kraft. "Überall freuen sich die Leute mit uns, dass bewiesen worden ist: Die SPD in Deutschland, die kann Wahlen gewinnen", sagte der sichtlich zufriedene Regierungschef. Die CDU musste Verluste hinnehmen und landete auf dem zweiten Platz. Die bisherige rot-grüne Koalition verlor dem vorläufigen Endergebnis zufolge aber die absolute Mehrheit. Rechnerisch sind nun eine große Koalition aus SPD und CDU sowie Drei-Parteien-Bündnisse aus Grünen und FDP mit der CDU oder der SPD möglich. Die FDP hat eine Allianz mit SPD und Grünen aber bereits ausgeschlossen.

Neben Grünen und FDP schafft auch die rechtspopulistische AfD erstmals den Einzug in den Landtag in Hannover, allerdings nur knapp. Die Linke bleibt draußen. CDU-Herausforderer Bernd Althusmann signalisierte die Bereitschaft seiner Partei, in eine Regierung einzutreten: "Auch wir - in welcher Konstellation auch immer - haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen."