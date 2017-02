BerlinDie staatliche Förderbank KfW soll bei der Finanzierung von jungen und innovativen Unternehmen mehr Möglichkeiten erhalten. Ziel der Bundesregierung ist es, die Rolle der KfW in der Wagniskapitalfinanzierung zu stärken, erklärte am Montag das Bundeswirtschaftsministerium. Basis dafür seien vom Kabinett beschlossene Eckpunkte zur „substanziellen Intensivierung“ der KfW-Engagements in diesem Bereich. Dabei könnte es in der Förderbank auch zu organisatorische Veränderungen kommen.

Gearbeitet wird demnach an einem Konzept über Ziele, Struktur und Kapitalausstattung der Beteiligungsfinanzierung über die Förderbank. Denkbar sei neben einer Neuorganisation innerhalb der KfW die Ausgründung einer neuen Beteiligungsgesellschaft. Darüber hinaus sollen die Fördermöglichkeiten des sogenannten ERP-Sondervermögens weitaus besser ausgeschöpft werden. Am Ende sollen Wagniskapital-, Beteiligungs- und Mezzaninfinanzierungen möglich werden, die durch die KfW noch nicht angeboten werden.