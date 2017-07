Raffelhüschen ist Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, das in regelmäßigen Abständen eine Generationenbilanz über das Schuldenrisiko des Staates vorlegt. Berücksichtigt wird dabei nicht nur die „explizite“, also offiziell ausgewiesene Staatsschuld von 71 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Der Schuldenberg würde auch weiter wachsen, sollte die EZB die Zinswende einleiten. Sollte der Bund künftig wieder gut 14 Prozent seines Haushalts für Schuldzinsen aufbringen müssen – so wie in den Jahren vor der Finanzkrise – ist mit Mehrkosten von bis zu 1,4 Billionen Euro zu rechnen.

Die durch Spenden und Mitgliedbeiträge finanzierte Stiftung Marktwirtschaft setzt sich nach eigenen Angaben für eine Renaissance ordnungspolitischen Denkens in Deutschland und Europa ein. Ziele sind mehr Markt, mehr Eigeninitiative und mehr Freiheit im Wirtschaftsleben. Das Instrument der Generationenbilanz ist nicht unumstritten. So erben nachrückende Generationen ja nicht nur einen Berg an Schulden, sondern auch einen Berg an öffentlichem Sach- und Humankapital wie zum Beispiel die Bildungs-, Gebäude-, Versorgungs- oder Verkehrsinfrastruktur. Diese Vermögenswerte sind den Schulden in einer gesamten Generationenbilanz gegenüberzustellen.