Platz 10: Hamburg

Die Hansestadt schafft es wie im Vorjahr noch in die Top Ten. Der Hafen und Unternehmen wie Beiersdorf und Airbus sorgen an Elbe und Alster für gut bezahlte Jobs. Immer wieder sorgt Hamburg in internationalen Ranglisten als attraktivste Stadt Deutschlands für Furore – die neue Elbphilharmonie hat dem Tourismusboom sicher auch nicht geschadet.

Quelle: Städteranking von WirtschaftsWoche, ImmobilienScout24 und der IW Consult Köln