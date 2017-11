Washington/BerlinSollte sich die Migration nach Deutschland in einem mittleren Tempo fortsetzen, dürfte der Anteil der Muslime von derzeit rund sechs Prozent bis zum Jahr 2050 auf elf Prozent ansteigen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Pew-Forschungsinstituts hervor.

Die Forscher hatten für diese Projektion angenommen, dass keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland kommen, die „normale“ Zuwanderung von Studenten, Arbeitsmigranten und Familienangehörigen aber in etwa so voranschreitet wie in den zurückliegenden Jahrzehnten.