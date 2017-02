BerlinDen Betrieben in Deutschland werden selbst bei einer hohen Zuwanderung auf lange Sicht etwa sieben Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen. In dieser am Donnerstag verbreiteten Prognose geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) davon aus, dass jährlich netto 200.000 Menschen zuwandern und zugleich die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren weiter steigt. Dennoch werde bis zum Jahr 2060 die Zahl der erwerbsfähigen Menschen von derzeit rund 46 Millionen auf etwa 38,9 Millionen zurückgehen. Bis 2030 halte sich der Verlust an Arbeitskräften mit dann 44,5 Millionen noch in Grenzen: „Danach würde sich aber die Abnahme beschleunigen.“

Die Berechnungen des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit bedeuten nicht, dass Deutschland die Arbeitskräfte ausgehen. „Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials führt nicht zwangläufig zu einem Fachkräftemangel“, schreiben die Autoren. Dabei spiele der künftige Fachkräftebedarf eine entscheidende Rolle. Bildungsanstrengungen könnten zudem das Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte verbessern: „Die hohe Arbeitslosigkeit von gering qualifizierten Arbeitskräften zeigt, dass ein Teil des an sich vorhandenen Arbeitskräftepotenzials kaum genutzt wird.“