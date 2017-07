Gemeinsam sind wir stark. Das Wort Solidarität gehört zu den Kampfbegriffen einer jeden Gewerkschaft. Erst wenn sich Arbeitnehmer zusammenschließen und für gemeinsame Interessen eintreten, können sie den Arbeitgebern auf Augenhöhe begegnen. Diesen Grundsatz hat jetzt auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Tarifeinheit hervorgehoben. Denn solidarische Interessenvertretung sichert auch den für Unternehmer so wichtigen Betriebsfrieden. Wenn erstmal ein Tarifvertrag ausgehandelt wurde, dann ist Ruhe, solange er läuft. Einzelne Beschäftigtengruppen können nicht nachträglich ausscheren und versuchen, für sich noch etwas Besseres herauszuschlagen.

Insofern können sich jetzt durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts alle Seiten bestätigt sehen. In ersten Reaktionen sprechen Juristen von einem ausgewogenen Urteil. Bundesarbeitsministerin Nahles, die das Gesetz auf den Weg gebracht hat, und die großen DGB-Gewerkschaften feiern den Karlsruher Richterspruch als klares Signal gegen Gruppenegoismen und Spaltung. Die kleinen Spartengewerkschaften wie die GDL, die Vereinigung Cockpit oder der Marburger Bund frohlocken, dass die Regierung zu ihren Gunsten nachbessern muss und das höchste Gericht ihr Streikrecht explizit betont hat.

In der tarifpolitischen Praxis wird das Tarifeinheitsgesetz, das trotz des Korrekturbedarfs weiter Bestand hat, wenig ändern – auch nicht in den besonders streikgeplagten Branchen. Die Bahn hat mit den Gewerkschaften GDL und EVG vereinbart, das Gesetz bis 2020 nicht anzuwenden. Bei der Lufthansa kann weiter gestreikt werden, solange Cockpit nur die Piloten und Ufo nur das Kabinenpersonal vertritt. In diesem Fall kommt es nicht zur Tarifkollision, das Gesetz greift nicht. Und zu einer massenhaften Neugründung kleiner Berufsgewerkschaften ist es auch nicht gekommen, seit das Bundesarbeitsgericht 2010 den Grundsatz „Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ aufgehoben hatte. Dieses Schreckensszenario hatten die Arbeitgeber an die Wand gemalt, um für das Tarifeinheitsgesetz zu werben.