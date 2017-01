BerlinAls Reaktion auf den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt will der rot-rot-grüne Senat die Polizei massiv aufrüsten. Geplant sei unter anderem die Anschaffung neuer Pistolen und Maschinenpistolen sowie neuer Schutzwesten, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montagabend. Zuvor war der neue Senat zu seiner ersten Arbeitsklausur zusammengekommen.

Am 19. Dezember hatte der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gesteuert, zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Vier Tage später wurde er bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen. Zuvor hatte er sich in einem Video zur Terrormiliz IS bekannt.