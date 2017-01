WiesbadenWegen des verkürzten Abiturs hat sich die Zahl der minderjährigen Studienanfänger in Deutschland innerhalb weniger Jahre mehr als vervierfacht. Im Studienjahr 2015 (Sommer- und Wintersemester 2015/16) schrieben sich 3737 Studenten unter 18 Jahren an den Hochschulen neu ein. Das waren 0,7 Prozent der 507.000 Studienanfänger, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. 2010 waren lediglich 837 Studenten jünger als 18 Jahre – damals entsprach das 0,2 Prozent der insgesamt rund 445.000 Erstsemester.

Seit dem Jahr 2000 haben fast alle Bundesländer das auf zwölf Schuljahre verkürzte „Turbo-Abitur“ (G8) eingeführt. Allerdings sind inzwischen die ersten wieder zu G9 zurückgekehrt, andere erproben Mischformen.