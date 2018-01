Noch stehen die Sozialdemokraten in der Gunst der Wähler gut dar. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die Wähler auf das Sondierungspapier reagieren werden.

BerlinUnion, SPD und AfD haben in der Wählergunst zugelegt. CDU/CSU hätten gegenüber der Vorwoche ebenso einen Prozentpunkt gewonnen wie die Sozialdemokraten, berichtete “Bild am Sonntag“ vorab unter Berufung auf den Sonntagstrend des Instituts Emnid. Die Union komme damit auf 34 und die SPD auf 21 Prozent. Auch die AfD lege einen Punkt auf 13 Prozent zu. Die Linke erreiche wie in der Vorwoche neun Prozent, während Grüne und FDP je einen Punkt verlieren auf elf beziehungsweise acht Prozent.