MünchenFast zwei Drittel der Wähler von CDU und CSU (64,6 Prozent) wünschen sich eine Rückkehr von Karl-Theodor zu Guttenberg in die Bundespolitik. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Mittwoch). 19,4 Prozent der Unionsanhänger sind gegen eine Neuauflage der bundespolitischen Karriere des ehemaligen Verteidigungsministers mit CSU -Parteibuch.

Dabei ist die für Guttenberg verhängnisvolle Plagiatsaffäre nicht vergessen: Knapp neun von zehn Befragten (87,6 Prozent) erinnern sich noch an die teils abgeschriebene Doktorarbeit des Adligen aus Bayern.

So sehr die Deutschen mehrheitlich (61,7 Prozent) der Meinung sind, dass in der Bundesrepublik charismatische Politiker wie Guttenberg fehlen, sieht nur etwa ein Drittel (36,3 Prozent) ihn auch nach der Bundestagswahl in einem neuen Ministeramt. 47,5 Prozent sind dagegen.