Bild vergrößern Der Blick auf die jüngste Umfrageergebnisse dürfte Christian Lindner nicht gefallen: Die Liberalen verlieren an Zustimmung. dpa Bild:

Für ihre Absage an eine Jamaika-Koalition werden die Liberalen in der Wählergunst abgestraft. In einer Umfrage büßt die Partei an Zustimmung in der Bevölkerung ein. Die Grünen legen dagegen zu – und überholen die AfD.