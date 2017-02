BerlinDie SPD kann einer Umfrage zufolge weiter vom designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz profitieren. Wie eine am Freitag veröffentlichte Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF ergab, steigen die Sozialdemokraten in der Wählergunst um sechs Punkte auf 30 Prozent. Die Union büßt demnach zwei Punkte ein und fällt auf 34 Prozent. Am deutlichsten ist der Rückgang bei der Linkspartei, die drei Punkte abgibt und auf sieben Prozent kommt. Die Grünen steigen um einen Punkt auf neun Prozent.

Die AfD muss einen Punkt abgeben und erreicht zehn Prozent. Keine Veränderung gibt es den Demoskopen zufolge bei der FDP: Sie landet bei sechs Prozent.