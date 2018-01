BerlinNach dem Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD haben sich Gewerkschafter über die Ergebnisse positiv geäußert. In den Vereinbarungen sei für Arbeitnehmer viel mehr Substanz als bei den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition enthalten, erklärte der Deutsche Gewerkschaftsbund am Freitag. Er lobte die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus, gleiche Belastungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Krankenversicherung sowie die Beschlüsse in den Bereichen Bildung und Pflege. „Auch die Vorschläge für ein solidarisches und soziales Europa sind ein wichtiger Schritt.“ Der Chef der Mitgliedsgewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, lobte die Vereinbarungen. In dem Papier seien elementare Verbesserungen für die Beschäftigten enthalten.