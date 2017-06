Bild vergrößern Die Bundestagsparteien sollen 2015 knapp elf Millionen Euro an Parteispenden erhalten haben. dpa Bild:

Bundestagsparteien sollen im Jahr 2015 knapp elf Millionen Euro an Spenden kassiert haben – die Union habe am deutlichsten profitiert. Autokonzerne, Tabakindustrie und Versicherer sollen am meisten zahlen.