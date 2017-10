BrüsselTrotz des erbitterten Streits mit der Türkei steht Bundeskanzlerin Angela Merkel fest zum EU-Flüchtlingsabkommen mit Ankara. Nach den ersten Hilfen von bis zu drei Milliarden Euro solle dieselbe Summe noch einmal fließen, sagte die CDU -Chefin am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. „Hier leistet die Türkei Herausragendes.“ Gleichzeitig will Merkel aber die Hilfen zur Vorbereitung eines türkischen EU-Beitritts kürzen.

Merkel sagte, die demokratische Entwicklung in der Türkei sei „sehr negativ einzuschätzen“. Dies gelte nicht nur wegen der Festnahmen vieler Deutscher, insgesamt bewege sich die Rechtsstaatlichkeit in die falsche Richtung. „Wir haben hier sehr große Sorgen“, sagte sie. Unterstützung bekommt Merkel aus Österreich, das sich ebenfalls für ein Ende der Beitrittsgespräche stark macht. „Die Türkei hat keinen Platz in der Europäischen Union“, bekräftigte der mögliche neue Kanzler Sebastian Kurz. Die mehr als vier Milliarden Euro solle man sich sparen.

Auch der dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen sagte der Nachrichtenagentur Ritzau, die Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan sei „eine Türkei, die nicht in die EU gehört“. Er wisse aber, dass er nicht die Unterstützung der anderen Regierungschefs habe, die Beitrittsverhandlungen zu stoppen.

Die Bundesregierung sieht die Türkei-Debatte als einen Schwerpunkt des zweitägigen EU-Gipfels. Weitere Topthemen waren die Begrenzung der Flüchtlingszahlen auch auf der zentralen Mittelmeerroute von Libyen nach Europa. Der Gipfel sollte zudem den Start einer engeren Zusammenarbeit bei der Verteidigung zum Jahresende bestätigen und sich zu einer raschen Digitalisierung Europas bekennen. Auch die Nordkorea-Krise und das Atomabkommen mit dem Iran standen auf der Agenda, ebenso wie der für 2019 geplante EU-Austritt Großbritanniens.

Die britische Premierministerin Theresa May mahnte erneut Tempo bei den bisher schleppenden Brexit-Verhandlungen mit der EU an. Sie hoffe auf „ambitionierte Pläne“ für die kommenden Wochen, sagte sie in Brüssel. Zuvor hatte sie sich in einem Brief direkt an die 3,2 Millionen EU-Ausländer in Großbritannien gewandt und betont, eine Einigung über ihre künftigen Rechte sei zum Greifen nah.

Großbritannien will so schnell wie möglich über ein Handelsabkommen mit der EU für die Zeit nach dem Austritt sprechen. Brüssel blockt das bisher ab und will vorher Zusagen aus London, vor allem bei finanziellen Verpflichtungen. Merkel sagte, bei den Gesprächen gebe es ermutigende Fortschritte, die allerdings noch nicht ausreichten. Sie geht aber davon aus, dass die nächste Verhandlungsphase beim EU-Gipfel im Dezember eingeläutet werden kann.

Die vor allem von Frankreich vorangetriebene Debatte über Reformen der EU soll am Freitag Thema sein. Ratspräsident Donald Tusk hatte am Dienstag einen Fahrplan für Entscheidungen bis Mitte 2019 vorgelegt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, er freue sich auf die Diskussion mit Tusk über eine entschlossene Agenda für die Zukunft Europas „auf der Grundlage von Initiativen, die wir angestoßen haben“.