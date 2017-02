MünchenDer NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und die Mitangeklagten vor dem Oberlandesgericht München geht in ein weiteres Jahr. Das Gericht legte nach Angaben vom Montag neue Verhandlungstermine bis in den Januar 2018 fest. Das Verfahren läuft seit Mai 2013, Zschäpe wird unter anderem die Beteiligung an zehn rechtsextremistisch motivierten Morden vorgeworfen.

Das Strafverfahren gegen sie und vier mutmaßliche Helfer des „Nationalsozialistischer Untergrunds“ (NSU) zählt zu den spektakulärsten und umfangreichsten der deutschen Geschichte. Binnen zehn Jahren tötete die Gruppe laut Anklage unerkannt von den Sicherheitsbehörden Männer griechischer und türkischer Abstammung und eine Polizistin, verübte Bombenanschläge und Raubüberfälle.