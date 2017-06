FrankfurtIn der Versicherungsbranche drohen am Montag Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem deutschlandweiten Streiktag aufgerufen, nachdem sie die Tarifverhandlungen für die 170.000 Mitarbeiter im Innendienst in der dritten Runde hatte scheitern lassen. „Mit einem Gehaltsangebot unterhalb der Teuerungsrate und einer Verweigerung, Regelungen zu einem Zukunftstarifvertrag Digitalisierung zu vereinbaren, verweigern die Arbeitgeber den Versicherungsbeschäftigten jeglichen Respekt“, erklärte der baden-württembergische Landesfachbereichsleiter Frank Hawel. Mit dem Ausstand solle der Druck erhöht werden.

Allein in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim erwartet die Gewerkschaft 1.500 Teilnehmer an den Streiks. Insgesamt soll an 17 Standorten gestreikt werden, darunter in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln und München. Bei den Versicherern ist allerdings nur ein Bruchteil der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert.