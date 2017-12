BerlinSPD, Grüne und FDP kritisieren, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel keine Regierungserklärung abgeben wird. „Eine Regierungserklärung wäre der Bedeutung der Themen auf dem Europäische Rat angemessen gewesen”, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, am Mittwoch zu Reuters. „Frau Merkel reist nun ohne klares Mandat nach Brüssel. Für die Zukunft werden wir auf die Berücksichtigung der Rolle des Bundestages in diesen Fragen bestehen”, sagte der SPD-Politiker.

Auch FDP und Grüne kritisierten die ausbleibende Debatte im Bundestag. „Es ist eine Missachtung des Parlaments, dass die Bundesregierung sich verweigert, ihre Positionen vor allen Abgeordneten im Rahmen einer Regierungserklärung transparent zur Diskussion zu stellen”, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. „Es ist bedauerlich, dass die Bundeskanzlerin auf eine Regierungserklärung verzichtet. Sie wäre gerade jetzt angebracht gewesen”, kritisierte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff gegenüber Reuters. „Wenn in Brüssel wichtige Entscheidungen anstehen, muss die Kanzlerin darlegen, was die geschäftsführende Bundesregierung plant.”