MoskauVor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat CSU-Chef Horst Seehofer Reisepläne der Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Russland öffentlich gemacht. Merkel wolle am 2. Mai Putin besuchen, sagte Seehofer am Rande seiner dreitägigen Russlandreise in Moskau. Zuvor hatte der Kreml Merkels Besuch angekündigt, ohne das Datum zu nennen.

In Moskau wollte Seehofer am Donnerstag mit Putin über das gespannte Verhältnis zum Westen, die Sanktionen und die Rolle Russlands bei der Lösung internationaler Krisen sprechen. „Nur der Dialog dient letzten Endes der Freiheit und dem Frieden in der Welt“, sagte er vor der Begegnung.