Kurz vor ihrer Reise in die USA hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung deutscher Unternehmen für die amerikanische Wirtschaft betont. Ungefähr 750.000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten würden durch deutsche Firmen gesichert, hinzu kämen deutlich über ein bis zwei Millionen Jobs, die von deutschen Unternehmen abhingen, sagte Merkel auf der Internationalen Handwerksmesse in München.

Die Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten beliefen sich auf 271 Milliarden Euro. "Auch in Deutschland hängen Hunderttausende Arbeitsplätze von amerikanischen Unternehmen ab." Merkel reist am Montag in die Vereinigten Staaten und wird am Dienstag erstmals US-Präsident Donald Trump treffen.