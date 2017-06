Geplant ist, dass mittelständische Firmen weniger Steuern zahlen müssen, wenn sie ihre Forschungsausgaben geltend machen. Den vom Bundestag geforderten Bericht zum Thema will das Wirtschaftsministerium zügig vorlegen, damit dieser noch vor der Wahl im September beraten kann. Allerdings befindet er sich noch in der Abstimmung mit dem Finanzministerium. Ressortchef Wolfgang Schäuble (CDU), der sich lange gegen das Vorhaben stellte, hatte vor einigen Wochen seinen Widerstand aufgegeben. Seitdem wird in der Regierung etwa darüber gerungen, auf welche Unternehmen die Förderung ausgerichtet werden soll. Ein Kriterium ist die Beschäftigtenzahl. Das Wirtschaftsministerium will nur Forschungsausgaben von Firmen steuerlich fördern, die maximal 1000 Beschäftigte haben. Schäuble plädiert Regierungskreisen zufolge für eine deutlich niedrigere Obergrenze. In Teilen der Wirtschaft wird dagegen gefordert, keine Größenbegrenzung vorzunehmen.