SPD , Grüne und Piraten sind im NRW-Landtag mit einem Gesetzentwurf gescheitert, der es auch Nicht-EU-Ausländern ermöglichen sollte, sich am Kommunalwahlrecht zu beteiligen. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Änderung der Landesverfassung wurde in namentlicher Abstimmung verfehlt.

Denn ohne die genannten Voraussetzungen öffnet ein Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer sogar die Tür für demokratisch legitimierte, aber antidemokratische eingestellte Repräsentanten in Stadt- und Gemeinderäten. Dabei spielt es im Übrigen nicht die geringste Rolle, ob es sich im Einzelfall um Erdogan- oder Putin-Anhänger oder Vertreter ganz anderer, aber ebenfalls undemokratischer Strömungen handelt. Eine wehrhafte Demokratie braucht Bürger, die sich mit ihr identifizieren und diese Überzeugung bei Wahlentscheidungen einfließen lassen. Warum sollte man Nicht-EU-Ausländern diese Überzeugung grundsätzlich unterstellen und sie mit einem Wahlrecht ausstatten? Hier werden ohne Not zusätzliche Probleme geschaffen, während die alten noch lange nicht gelöst sind. Es heißt immer, Integration sei keine Einbahnstraße. Doch was heißt das in diesem Fall?

Und überhaupt: Wenn Menschen schon über Generationen in Deutschland leben und es wahrscheinlich ist, dass sie auch ihr gesamtes Leben in Deutschland verbringen werden, was hält sie dann davon ab, einen deutschen Pass zu beantragen? Er garantiert die komplette politische Teilhabe in Form von sämtlichen Bürgerrechten. Um der Integration willen sollten sie doch eigentlich bereit sein, auf ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit zu verzichten. Kritiker, die hier hämisch von Assimilation sprechen, definieren sich aus meiner Sicht zu stark über ein Stück Papier. Ich persönlich habe vor, in absehbarer Zeit deutscher Staatsbürger zu werden, diese Zeilen sind also keine hohlen Phrasen.