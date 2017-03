Im März zeigen die Proteste gegen den neuen amerikanischen Präsidenten endlich Wirkung. Öffentlich erklärt er, völlig ungeeignet für den Job zu sein. Er ist erleichtert, endlich dem permanenten Gefühl der Überforderung entkommen zu können. Aufrichtig entschuldigt er sich bei Schweden, Mexiko, Deutschland und Shinzo Abe – bei Letzterem per Handschlag. Als letzte Amtshandlung verbietet er den Ku-Klux-Klan. Während der Abdankungsfeier gibt er seine geliebte Tochter dem gut aussehenden König des Nachbarlandes zur Frau. In den Monaten nach seinem Rücktritt spendet er große Teile seines Vermögens für den Kampf gegen allzu laxe Waffengesetze.

Durch den Rückzug des Präsidenten entmutigt, geben überall auf der Welt die Populisten auf und ziehen sich auf ihre privaten Landsitze zurück. Marine Le Pen tanzt in der dritten Staffel der dystopischen Serie „High Castle“ mit einem Luftballon, der die Weltkugel darstellt, bis er zerplatzt. Die Islamisten verlieren ihr Feindbild und ihre Anhänger. Juden, Christen und Muslime feiern am 24. Dezember gemeinsam das Pessach-Fest und gedenken der Nachtreise des Propheten. Die neu entstandene weltweite Staatengemeinschaft gibt dem harten Kern des IS einen eigenen Staat auf einer Südseeinsel in Französisch-Polynesien mit einem eigenen Fernsehsender, das war ihre Forderung. Allerdings sendet er nur in Schwarz-Weiß, und zwar die schlechteren Frühwerke von Ed Wood und Russ Meyer. Ihr weiteres Schicksal verliert sich im Dunkel der Geschichte.