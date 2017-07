KarlsruheDie Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall der im Irak gefassten Schülerin aus Sachsen übernommen. Ermittelt werde zudem gegen drei weitere weibliche Beschuldigte wegen des Tatvorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde am Montagabend. Zuvor hatte der Deutschlandfunk berichtet, dass das Verfahren gegen die 16-Jährige von der Staatsanwaltschaft in Dresden an die Bundesanwaltschaft abgegeben wurde. Details zu den Beschuldigten und zu den Tatvorwürfen nannte der Sprecher nicht.

Die Schülerin Linda aus Pulsnitz in Sachsen steht im Verdacht, sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen zu haben. Sie war nach bisherigen Erkenntnissen am 1. Juli vergangenen Jahres aus ihrem Heimatort Richtung Türkei verschwunden. Sie hatte demnach im Internet Kontakt zu Islamisten aufgenommen und sich zunehmend radikalisiert.