BerlinAm Morgen nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Berlin liegt ein kleiner Strauß roter Rosen in der Nähe der Gedächtniskirche. Ein paar Kerzen brennen. Weiträumig ist der Ort des Grauens am Breitscheidplatz in der City-West mit rot-weißen Bändern abgesperrt. Polizisten laufen Streife. „Es ist furchtbar“, sagt die 31-jährige Aileen geschockt. „Ich war am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt verabredet, konnte aber nicht hin, weil ich kränklich war“, sagt die Kauffrau auf dem Weg zur Arbeit. „Es hätte auch mich treffen können.“

Nach bisherigen Informationen riss der schwere Laster, der auf den Weihnachtsmarkt raste, elf Menschen in den Tod, Dutzende wurden verletzt. Auch ein Mann, der neben dem mutmaßlichen Täter auf dem Beifahrersitz saß, ist tot. Der festgenommene Verdächtige soll aus Pakistan stammen und in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben. Dazu verdichteten sich am Dienstag die Hinweise.