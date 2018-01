Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Christoph Schmidt, sieht in der laufenden Legislaturperiode die vorerst letzte Chance für eine nachhaltige Modernisierung des deutschen Gesundheitswesens. „Andernfalls drohen im Gesundheitswesen schon in der nächsten Legislaturperiode stark steigende Kosten, erbitterte Verteilungskämpfe und eine zunehmende versteckte Rationierung“, warnt der Ökonom, der auch Präsident des Essener Forschungsinstituts RWI ist, in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.

Von der SPD-Idee einer Bürgerversicherung hält Schmidt allerdings nichts. „Den Finanzierungsbedarf im Gesundheitssystem mit Umverteilungsfragen zu vermischen, ist keine gute Idee. Wer das Nebeneinander von privaten und gesetzlichen Krankenkassen beenden will, sollte statt über eine Bürgerversicherung lieber über das Modell einer vom Einkommen unabhängigen Gesundheitsprämie mit Sozialausgleich nachdenken. Die gewünschte Umverteilung müsste dann transparent über das Einkommensteuersystem umgesetzt werden.“