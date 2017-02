BrüsselNach US-Präsident Donald Trump prangert auch die EU-Kommission die rekordhohen deutschen Exportüberschüsse an. „Deutschland weist Ungleichgewichte auf“, hieß es in den am Mittwoch veröffentlichten länderspezifischen Empfehlungen der Brüsseler Behörde. „Der anhaltend hohe Leistungsbilanzüberschuss hat grenzüberschreitende Relevanz und spiegelt überschüssige Einsparungen und gedämpfte Investitionen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich wider.“ Werde er durch eine dynamischere Binnennachfrage abgebaut, helfe dies den hoch verschuldeten Euro-Ländern dabei, ihre Haushalte wieder in Ordnung zu bringen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hält die von der EU-Kommission vorgeschlagenen zusätzlichen Investitionen für sinnvoll. „Das bringt Deutschland weiter – und erhöht tendenziell auch die Importe“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. „Nachholbedarf besteht insbesondere bei öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, die zugleich wichtige Voraussetzungen für private Investitionen sind.“

Die öffentlichen Investitionen hätten zwar zugenommen, wirkten im Vergleich zur Wirtschaftsleistung aber immer noch niedrig, kritisierte die EU-Kommission. „Weitere politische Maßnahmen sollten darauf abzielen, Investitionen weiter zu stärken.“ Dazu zähle eine Reform des Dienstleistungssektors, eine höhere Effizienz des Steuersystems sowie die Öffnung des Arbeitsmarktes für Geringverdiener oder Ältere.

Bereits die US-Regierung unter Barack Obama stufte die enormen Exportüberschüsse regelmäßig als Gefahr für die Weltwirtschaft ein, weil dem Länder mit hohen Defiziten gegenüberstehen. Unter dessen Nachfolger Trump werden die Vorwürfe massiver: Sein Wirtschaftsberater wirft Deutschland, China und auch anderen Staaten Währungsmanipulationen zulasten der USA vor. Auch wurden Gegenmaßnahmen wie Strafzölle ins Spiel gebracht. Allein im Handel mit den Vereinigten Staaten erzielte Deutschland 2016 einen Überschuss von mehr als 49 Milliarden Euro – nur der mit Großbritannien fiel noch etwas größer aus. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte Anfang der Woche erneut betont, er akzeptiere Kritik am Exportüberschuss nicht.

Auch die Staatsfinanzen Italiens sind im Visier der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde drohte am Mittwoch mit der Eröffnung eines Verfahrens, wenn das Euro-Land nicht wie zugesagt bis spätestens April Entscheidungen zum Defizitabbau trifft. Die Maßnahmen sollten demnach 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung entsprechen. Die Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens werde auf Grundlage der Frühjahrsprognose der EU-Behörde getroffen, die im Mai ansteht. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits unter Berufung auf Insider berichtet, dass die EU-Kommission Italien verwarnen will. Die Warnung aus Brüssel dürfte den Druck auf die italienische Regierung erhöhen, unpopuläre Sparmaßnahmen zu ergreifen. In dem Land könnten in diesem Jahr Neuwahlen anstehen und Euro-skeptische Parteien an Stärke gewinnen.