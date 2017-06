Tusk wirbt dafür, dass möglichst jedes Land für die Zusammenarbeit gewonnen werden sollte. "Diese Kooperation kann das beste Beispiel dafür sein, dass wir nicht 'verschiedene' Geschwindigkeiten fördern, sondern eine Methode entwerfen wollen, die der gesamten EU die Chance auf die 'richtige' Geschwindigkeit erlauben sollte." Der Pole spielte damit auf die unter anderem von Deutschland geführte Debatte an, dass Mitgliedsländer bei der Integration schneller vorangehen könnten als andere. Vor allem in Osteuropa wird dieser Ansatz skeptisch gesehen. Klare Unterstützung kommt aber etwa aus dem Norden: "Das sicherheitspolitische Umfeld hat sich sehr verändert", sagte der finnische Ministerpräsident Juri Sipilä am Mittwoch in Berlin. Also müsse man mehr gemeinsam tun, gerade bei der Sicherheit.

Einigkeit will die EU vor allem beim Thema Klimaschutz demonstrieren und laut EU-Vertretern eine klare Absage an den von Trump geäußerten Wunsch nach einer Neuverhandlung des Abkommens von Paris formulieren. Hier soll es auch eine Unterstützung der EU-Partner für den G20-Gipfel unter deutscher Regie geben.