Trotz der anhaltenden Geldflut der EZB kommt die Inflation nicht wie von den Währungshütern erhofft in Gang. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli nur um 1,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Damit war die Steigerungsrate genauso niedrig wie im Vormonat. Ökonomen hatten dies erwartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen auf null gedrückt und pumpt jeden Monat Milliarden über Wertpapierkäufe in die Wirtschaft, um die Konjunktur anzuschieben und die Preise wieder dauerhaft in Richtung der angepeilten Zwei-Prozent-Marke zu bewegen. EZB-Präsident Mario Draghi hatte unlängst eine Diskussion in der Notenbank über die Zukunft der Käufe für den Herbst in Aussicht gestellt.