Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat beschlossen, den umstrittenen Artikel 155 gegen die Separatisten Kataloniens einzuleiten. Damit solle eine Neuwahl in Katalonien stattfinden.

Die spanische Zentralregierung hat die Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien und damit die Entmachtung der Separatisten eingeleitet. In einer Sondersitzung habe das Kabinett am Samstag beschlossen, Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren, sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy in Madrid. Es solle eine Neuwahl in Katalonien stattfinden. Seine Regierung habe den Schritt nicht gewollt, sehe sich aber dazu gezwungen. Die Zentralregierung könne damit das katalanische Parlament auflösen und innerhalb von sechs Monaten eine Neuwahl ansetzen. Den einzelnen Maßnahmen muss in Madrid noch der Senat, das Oberhaus des spanischen Parlamentes, zustimmen.

Anzeige

Rajoy sagte am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, die Maßnahmen zur Beendigung der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen seien mit zwei der drei stärksten Parteien der Opposition abgesprochen worden.

Ultimatum : Spanische Regierung will Katalonien Rechte entziehen Die katalanische Regionalregierung hat sich geweigert, auf das Ultimatum vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy einzugehen. Als Konsequenz will die spanische Regierung am Samstag mit Zwangsmaßnahmen reagieren.

Die konservative Regierung bekam am Freitagabend auch Rückendeckung vom spanischen König sowie von der EU. König Felipe VI. bezeichnete die katalanischen Loslösungspläne als „inakzeptabel“. Mit Hilfe „seiner rechtmäßigen demokratischen Institutionen“ werde Spanien den Konflikt lösen, sagte er im nordspanischen Oviedo bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Katalonien sei ein Teil Spaniens und werde es auch in Zukunft bleiben. Der Rede wohnten EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und EU-Ratschef Donald Tusk bei. Die EU wurde in der Sparte Eintracht ausgezeichnet. Juncker und Tajani hoben erfreut hervor, in Oviedo „viele spanische Fahnen“ gesehen zu haben. In seiner Dankesrede wies Tajani „nationalistische Egoismen“ zurück. Er rief unter dem Jubel des Publikums dazu auf, keine Grenzen zwischen Europäern zu errichten.

Januar 2018 : Spanische Regierung will Wahl in Katalonien Die spanische Regierung strebt der oppositionellen Sozialistischen Partei (PSOE) zufolge im Januar Wahlen in Katalonien an.

Rajoy reagiert mit den Zwangsmaßnahmen auf die Weigerung von Regionalpräsident Carles Puigdemont, das Streben nach Unabhängigkeit zu beenden und damit ein Ultimatum zu erfüllen, das am Donnerstag abgelaufen war. Die Maßnahmen müssen vom Senat gebilligt werden, wo die PP die Mehrheit hat. Die zweite Parlamentskammer wird voraussichtlich am Freitag nächster Woche zu einem Sondertreffen zusammenkommen.