Mark Ruttes erster Freundschaftsgruß hätte an diesem Abend eigentlich nach Ankara gehen müssen. An den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, denn dem hat der holländische Ministerpräsident es wohl zu verdanken, dass er die Parlamentswahl gewinnt – und zwar deutlicher als alle Prognosen es vorhergesagt hatten. Noch vor einer Woche schien sich in den Niederlanden der Auftakt für ein weiteres Wahljahr im Sinne des internationalen Rechtspopulismus anzubahnen.

Geert Wilders, der Anführer der Partei PVV, führte die Umfragen seit Monaten stabil an. Zwar mangelte es ihm an Koalitionspartner aber schon der Sieg an sich hätte wie ein Fanal in die anderen Länder des Kontinents gewirkt. Auch das weitere Schreckensszenario ließ sich locker ohne Regierungsbildung entwerfen: Wilders würde die Wahl gewinnen, um ihn zu verhindern, würde sich eine Allparteienkoalition bilden müssen. Wilders wäre die einzig glaubwürdige Opposition und so würde sein Einfluss weiter wachsen.