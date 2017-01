Die Inflation hat sich in Deutschland zurückgemeldet. Waren und Dienstleistungen kosteten im Dezember im Schnitt 1,7 Prozent mehr als vor einem Jahr, gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt und bestätigte damit eine frühere Schätzung. Das ist die höchste Teuerungsrate seit rund dreieinhalb Jahren. Im November lag sie mit 0,8 Prozent nicht einmal halb so hoch. Im Gesamtjahr 2016 blieb der Preisdruck allerdings gedämpft: Im Schnitt stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent, nach 0,3 Prozent 2015.

Grund für den Sprung im Dezember ist teurere Energie. Sie kostete durchschnittlich 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. "In den ersten elf Monaten 2016 hatte es ausschließlich Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat gegeben", erklärten die Statistiker dazu. Das Ölkartell Opec und andere Förderländer hatten sich auf Produktionskürzungen geeinigt, um den Preis für den Rohstoff hochzutreiben.