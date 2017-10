Deutschland dringt auf eine größere Rolle des Euro-Rettungsschirms ESM. Dies geht aus einem deutschen Positionspapier zu Reformen in der Euro-Zone hervor, das für die Gespräche der Euro-Zonen-Finanzminister am Montag in Luxemburg vorbereitet worden war. Ziel ist es demnach, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Stabilitätsrisiken für und in Mitgliedstaaten der Euro-Zone früher und effektiver zu erkennen. Außerdem sollten diese Risiken überwacht werden, damit sie von den betroffenen Ländern selbst reduziert werden könnten.

In dem Dokument wird die deutsche Position in der Debatte ausgeführt, wie der ESM zu einem Europäischen Währungsfonds aufgerüstet werden kann. Demnach soll der ESM auch eine Rolle bei der Überwachung der Finanzpolitik einzelner Regierungen spielen.