Das sind die Fakten: Der Grüne-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler hat eine parlamentarische Anfrage gestellt, was es mit 412 Millionen Euro auf sich habe, die laut Haushaltsplan 2015 an den griechischen Staat gezahlt werden sollten – aber nun laut Antwort der Bundesregierung nicht überweisen wurden und werden. Das Geld ist Teil von verschiedenen Zinseinnahmen aus deutschen Krediten an Griechenland, unter anderem aus einem Darlehen der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem Jahr 2010. Die "Süddeutsche Zeitung" hat das detailliert dargelegt.

„Deutschland profitiert von der Griechenland-Krise“, „Deutschland macht mit Hilfen für Griechenland Milliardengewinn“ und „Deutschland verdient an Athens Schuldenlast“ war in seriösen Medien zu lesen. Offenbar kommen Fake News nicht immer nur aus obskuren Quellen. Durch die falsche Interpretation sachlich richtiger Fakten kann auch aus diesen eine Lüge werden.

Keine Regierung in Griechenland hat sich mit den Superreichen angelegt. Nur so aber ließe sich das Land retten.

Bei den Griechenland-Rettungspaketen geht es – nur zur Erinnerung – nicht um einige Hunderte Millionen Euro, sondern um mehr als 330 Milliarden. Auch wenn es niemand offiziell zugeben wird, ist doch allen Beteiligten, inklusive grüne Abgeordnete längst klar, dass diese Kredite de facto Finanztransfers sind, die der griechische Staat niemals zurückzahlen wird.

Von „Gewinnen“ Deutschlands aus der Griechenlandkrise zu schreiben, ist angesichts dieses Gegensatzes von Millionen zu Milliarden grotesk. Dass die Medien ein Zitat Kindlers („Es mag zwar legal sein, dass Deutschland an der Krise in Griechenland verdient. Legitim im moralischen Sinne der Solidarität ist es nicht") mehr oder weniger direkt in ihre Nachrichtenüberschriften übernehmen, ist bedenklich. Zumal in den Meldungen der Hinweis darauf fehlt, dass schon ein griechischer Schuldenschnitt auch zu Lasten Deutschlands (Laufzeitverlängerung und Zinsnachlass) stattfand.

Verschwiegen wird auch der Hinweis darauf, dass Griechenland Zinszahlungen, etwa an die EZB, letztlich nur dank neuer Kredite bestreiten kann. Vor Kurzem erst wurden wieder 8,5 Milliarden des Rettungsschirms an Athen ausgezahlt. Die deutschen "Gewinne" kommen also nicht von griechischen Steuerzahlern, sondern auf dem Umweg über den Rettungsfonds und Athen vor allem von deutschen Steuerzahlern.