WashingtonDie US-Wirtschaft hat Ende 2016 an Schwung verloren. Im vierten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Im Sommer lag das Plus allerdings noch bei 3,5 Prozent. Insgesamt legte das BIP im Jahr 2016 um 1,6 Prozent zu – der schwächste Wert seit 2011.