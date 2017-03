BerlinDie Bundesbank rät den deutschen Geldhäusern angesichts niedriger Zinsen zu größeren Risikopuffern. „Niedrige Zinsen erfordern zusätzliche Vorsorge“, sagte Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret am Montag. „Institute tun gut daran, hier deutlich nachzulegen.“ Neue Risiken könnten bei wieder steigenden Zinsen entstehen. Der geringe Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Zinsen sorge dafür, dass Institute vermehrt kurzfristig fällige Einlagen erhalten. Reichten sie gleichzeitig vermehrt langlaufende, festverzinsliche Kredite aus, erhöhen sich hierdurch die Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken.

Auch die härtere Regulierung und die fortschreitenden Digitalisierung in der Branche würden nach Reformen rufen. „Wer dabei auf oberflächliche Reformen oder reine Schönheitsoperationen setzt, der läuft Gefahr, künftig den Anschluss zu verlieren“, warnte Dombret. „Deshalb müssen Institute auch und gerade in stürmischen Zeiten am eingeschlagenen Reformkurs festhalten.“