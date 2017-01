BrasiliaBrasilien hat im vergangenen Jahr den höchsten Handelsüberschuss in seiner Geschichte erzielt. Mit 47,69 Milliarden Dollar übertraf das Plus den bisherigen Rekord von 2006 mit 46,45 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte.

Im Dezember belief sich der Überschuss auf 4,415 Milliarden Dollar. Die Behörde begründete die Entwicklung mit der Rezession, die zu einem Importrückgang geführt habe. Die Abschwächung der heimischen Währung habe dagegen die Exporte beflügelt.